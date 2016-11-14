В Сумах обнаружился проблемный автомобиль

За рулем находился 26-летний гражданин. Проверяя документы на авто, полицейские заметили, что они имеют признаки подделки.
Во время проверки легкового стражи порядка установили, что номера кузова транспортного средства не соответствует указанному в регистрационных документах и записи в имеющейся базе полиции.
Патрульные вызвали на место происшествия следственно-оперативную группу Сумского отдела полиции. Автомобиль эвакуировали на штраф-площадку.
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