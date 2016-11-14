Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 09:02322

В Сумах обнаружился проблемный автомобиль

26 декабря, около 9 часов утра, экипаж патрульных полицейских остановил автомобиль Opel Vectra, который нарушал ПДД на улице Романа Атаманюка.

За рулем находился 26-летний гражданин. Проверяя документы на авто, полицейские заметили, что они имеют признаки подделки.

Во время проверки легкового стражи порядка установили, что номера кузова транспортного средства не соответствует указанному в регистрационных документах и записи в имеющейся базе полиции.

Патрульные вызвали на место происшествия следственно-оперативную группу Сумского отдела полиции. Автомобиль эвакуировали на штраф-площадку.

Право Перебитые номера Подделка документов
view counter

По тематике

08.12.2016 11:52

В Сумах таксист «бомбил» с поддельными документами на авто

7 декабря, около часа ночи, за нарушение ПДД экипаж патрульных остановил такси Daewoo Lanos на улице Харьковской....

05.12.2016 17:46

В Сумах остановили внедорожник с поддельными документами

Патрульные обнаружили внедорожник, документы которого имели признаки подделки....

05.12.2016 14:15

Сумские пограничники не пропустили через границу авто с перебитыми номерами

Автомобиль с несоответствием номера кузова обнаружили сотрудники Госпогранслужбы и работники таможни в пункте пропуска в Сумской области....

01.12.2016 13:50

Сумские копы обнаружили автофургон с поддельными документами

Патрульные обнаружили Mercedes-Benz Vito, документы которого имели признаки подделки....

14.11.2016 16:10

Сумские пограничники обнаружили авто с признаками уничтоженных номеров

11 ноября в пунктах пропуска Сумской области «Бачевск» и «Екатериновка» пограничники Сумского отряда обнаружили автомобиль и полуприцеп грузового автомобиля с...

Новости

В Сумах авто чуть не упало в реку
Сегодня 14:18
Сумское НПО стало первым машиностроительным предприятием из Восточной Европы, получившим статус одобренного поставщика в Ираке
Сегодня 14:11
В Сумах отменили Prozorro для закупок питания детей, пациентов больниц и ремонтов лифтов
Сегодня 13:31
В Ромнах оперативники «по горячим следам» задержали «дачных» воров
Сегодня 13:17
Сумские копы задержали тусовщицу-наркоманку в ночном клубе
Сегодня 11:17
В Сумах завершился городской этап всеукраинских ученических олимпиад
Сегодня 10:36
Сумские копы напомнили малышам дорожную азбуку
Сегодня 09:54
В Сумах пожарные спасли 3 человек, 8 - эвакуировали
Сегодня 09:27
В Сумах обнаружился проблемный автомобиль
Сегодня 09:02
В Сумах переехал Пенсионный фонд
Сегодня 08:30
В Сумах факельным шествием отметят день рождения Бандеры
Сегодня 08:02
Шосткинский боксер стал чемпионом Украины
Вчера 17:42
view counter
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Астрология
Загрузка...

Афиша

 
«Щелкунчик» Э.Т.А.Гофмана
Театр Театр им. М.С.Щепкина
11.00, 14.00
view counter

Фото

12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
22
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
9
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
4
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
Экспедитор
Senior php developer
Журналист
Преподаватель английского
Начальник службы безопасности

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.