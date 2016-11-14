В Сумах обнаружился проблемный автомобиль 26 декабря, около 9 часов утра, экипаж патрульных полицейских остановил автомобиль Opel Vectra, который нарушал ПДД на улице Романа Атаманюка.

За рулем находился 26-летний гражданин. Проверяя документы на авто, полицейские заметили, что они имеют признаки подделки.

Во время проверки легкового стражи порядка установили, что номера кузова транспортного средства не соответствует указанному в регистрационных документах и записи в имеющейся базе полиции.

Патрульные вызвали на место происшествия следственно-оперативную группу Сумского отдела полиции. Автомобиль эвакуировали на штраф-площадку.