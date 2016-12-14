Сумские копы напомнили малышам дорожную азбуку Сумские полицейские продолжают принимать активные меры по разъяснению несовершеннолетним ПДД и правил безопасного обращения вблизи проезжей части.

На этот раз инспекторы посетили детский сад «Маринка». Стражи порядка рассказали детям требования дорожных знаков и напомнили основные обязанности пешеходов, пассажиров и велосипедистов.

Также дети получили от инспекторов раскраски «Личная безопасность ребенка».

«Мы почти ежедневно проводим профилактические беседы с детьми, ведь скоро начнутся зимние каникулы и новогодние праздники, поэтому наша обязанность напоминать им правила безопасного поведения на дороге», - рассказывает инспектор 3-й роты Марина Горьковская.

Напоследок, дети ознакомились со служебным авто Toyota Prius и имели возможность почувствовать себя настоящими полицейскими.