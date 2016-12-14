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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 09:54221

Сумские копы напомнили малышам дорожную азбуку

Сумские полицейские продолжают принимать активные меры по разъяснению несовершеннолетним ПДД и правил безопасного обращения вблизи проезжей части.

На этот раз инспекторы посетили детский сад «Маринка». Стражи порядка рассказали детям требования дорожных знаков и напомнили основные обязанности пешеходов, пассажиров и велосипедистов.

Также дети получили от инспекторов раскраски «Личная безопасность ребенка».

«Мы почти ежедневно проводим профилактические беседы с детьми, ведь скоро начнутся зимние каникулы и новогодние праздники, поэтому наша обязанность напоминать им правила безопасного поведения на дороге», - рассказывает инспектор 3-й роты Марина Горьковская.

Напоследок, дети ознакомились со служебным авто Toyota Prius и имели возможность почувствовать себя настоящими полицейскими.

Право Патрульная полиция
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
22
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
9
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
4
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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