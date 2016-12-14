Сумские копы напомнили малышам дорожную азбуку

На этот раз инспекторы посетили детский сад «Маринка». Стражи порядка рассказали детям требования дорожных знаков и напомнили основные обязанности пешеходов, пассажиров и велосипедистов.
Также дети получили от инспекторов раскраски «Личная безопасность ребенка».
«Мы почти ежедневно проводим профилактические беседы с детьми, ведь скоро начнутся зимние каникулы и новогодние праздники, поэтому наша обязанность напоминать им правила безопасного поведения на дороге», - рассказывает инспектор 3-й роты Марина Горьковская.
Напоследок, дети ознакомились со служебным авто Toyota Prius и имели возможность почувствовать себя настоящими полицейскими.
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