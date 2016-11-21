На Сумщине хотят создать 6 госпитальных округов

Такое решение по инициативе главы облгосадминистрации Николая Клочко принято на заседании коллегии облгосадминистрации.
Начальник управления здравоохранения облгосадминистрации Сергей Бутенко рассказал, насколько целесообразным будет создание именно такого количества округов и напомнил, что 30 ноября Кабинетом Министров Украины было принято Постановление № 932, определяющий параметры, по которым формируются госпитальные округа.
Однако, по словам чиновника, Институт развития территорий считает, что Глуховский госпитальный округ не соответствует этим параметрам, в частности не имеет население 120 000 на территории, которую должен обслуживать.
«Сегодня существует и другой параметр: подъезд «скорой» до самого отдаленного села района за «золотые» 60 минут. Если в Глухове не будет округа, то больного из Путивльского района врачи просто не смогут за час доставить ни в Конотоп, ни в Шостку. И поэтому развитая инфраструктура Глуховского района может стать надежной базой для нового округа», - аргументировал Сергей Бутенко.
Николай Клочко согласился с позицией куратора медицинской отрасли Сумщины и поднял вопрос о направлении обращения в Кабинет Министров и Министерства здравоохранения Украины с тем, чтобы в Сумской области было создано именно 6 округов, в том числе и округ с центром в городе Глухов. Решения на заседании коллегии облгосадминистрации было принято единогласно.
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