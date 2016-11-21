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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 17:41170

На Сумщине хотят создать 6 госпитальных округов

Сумская облгосадминистрация направит в Кабинет Министров и Министерство здравоохранения Украины обращение о создании в области 6 госпитальных округов с обоснованием этого предложения.

Такое решение по инициативе главы облгосадминистрации Николая Клочко принято на заседании коллегии облгосадминистрации.

Начальник управления здравоохранения облгосадминистрации Сергей Бутенко рассказал, насколько целесообразным будет создание именно такого количества округов и напомнил, что 30 ноября Кабинетом Министров Украины было принято Постановление № 932, определяющий параметры, по которым формируются госпитальные округа.

Однако, по словам чиновника, Институт развития территорий считает, что Глуховский госпитальный округ не соответствует этим параметрам, в частности не имеет население 120 000 на территории, которую должен обслуживать.

«Сегодня существует и другой параметр: подъезд «скорой» до самого отдаленного села района за «золотые» 60 минут. Если в Глухове не будет округа, то больного из Путивльского района врачи просто не смогут за час доставить ни в Конотоп, ни в Шостку. И поэтому развитая инфраструктура Глуховского района может стать надежной базой для нового округа», - аргументировал Сергей Бутенко.

Николай Клочко согласился с позицией куратора медицинской отрасли Сумщины и поднял вопрос о направлении обращения в Кабинет Министров и Министерства здравоохранения Украины с тем, чтобы в Сумской области было создано именно 6 округов, в том числе и округ с центром в городе Глухов. Решения на заседании коллегии облгосадминистрации было принято единогласно.

Общество Госпитальные округа Здравоохранение
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