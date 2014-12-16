В Сумах на театральной сцене выступит министр культуры Нищук

«Сумские театралы, ловите новость-подарок под елку! Фестиваль «Чехов фест» с 25 марта по 1 апреля будет праздновать свой первый юбилей! На наш пятый, теперь уже «всеукраинский театральный березень», соберется непревзойденная компания из лучших украинских театров и актеров. Только посмотрите на эти лица: Алексей Вертинский, Ирма Витовская, Олег Цена, Олег Стефан и даже Министр культуры Евгений Нищук!
Одного Дня Театра нам мало, поэтому будем праздновать его целую неделю! Следите за нашими новостями - у нас еще много сюрпризов!» - пишут организаторы фестиваля в фейсбуке.
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