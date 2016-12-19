В Шостке чуть не сгорел бомж

Как выяснилось, горел мусор на площади 3 кв. м. По информации 2-го Государственного пожарно-спасательного отряда, вероятной причиной возгорания стала неосторожность во время курения неустановленного лица.
Пожарные спасли из огня человека без постоянного места жительства, его данные сейчас устанавливаются.
Мужчина получил травмы, ожоги І-ІІ степени рук, дыхательных путей, голеней и был госпитализирован в хирургическое отделение Центральной районной больницы, сообщает Шосткинская интернет-газета Шостка.INFO.
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