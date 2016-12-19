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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 15:04179

В Шостке чуть не сгорел бомж

Сегодня, 30 декабря, после полуночи начался пожар в подвале пятиэтажного дома № 24 по ул. Свободы в Шостке.

Как выяснилось, горел мусор на площади 3 кв. м. По информации 2-го Государственного пожарно-спасательного отряда, вероятной причиной возгорания стала неосторожность во время курения неустановленного лица.

Пожарные спасли из огня человека без постоянного места жительства, его данные сейчас устанавливаются.

Мужчина получил травмы, ожоги І-ІІ степени рук, дыхательных путей, голеней и был госпитализирован в хирургическое отделение Центральной районной больницы, сообщает Шосткинская интернет-газета Шостка.INFO.

Право Пожар Шостка
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
22
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
9
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
4
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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