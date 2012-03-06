В Сумах открыли вторую очередь областного психоневрологического диспансера

Это, своего рода, дооснащение поликлиники и строительство стационара на 240 коек. В новом комплексе «Б» предусмотрено лечения психиатрических больных с различными патологиями и всего населения области, которое не зарегистрировано как психиатрические больные, но чувствует периодические проблемы психологического характера и требует необходимой диагностики и лечения.
Общая проектная смета всего комплекса составляет 95 млн грн. На вторую очередь использовано 55 млн грн, из которых 8 млн грн из областного бюджета.
Здесь, кстати, нет ни одной батареи, а по новейшим современным технологиям установлено теплый пол, и в помещениях тепло. Оба корпуса объединены в единую информационную сеть со специализированным программным обеспечением, что позволит электронное ведение карточек пациентов и быстрые коммуникации между врачами. Это сделано для того, чтобы узкий специалист при необходимости мог достаточно быстро дистанционно проконсультировать пациента.
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