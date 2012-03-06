Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 15:47200

В Сумах открыли вторую очередь областного психоневрологического диспансера

Сегодня, 30 декабря, в Сумах открыли вторую очередь областного коммунального заведения «Сумской областной психоневрологический диспансер».

Это, своего рода, дооснащение поликлиники и строительство стационара на 240 коек. В новом комплексе «Б» предусмотрено лечения психиатрических больных с различными патологиями и всего населения области, которое не зарегистрировано как психиатрические больные, но чувствует периодические проблемы психологического характера и требует необходимой диагностики и лечения.

Общая проектная смета всего комплекса составляет 95 млн грн. На вторую очередь использовано 55 млн грн, из которых 8 млн грн из областного бюджета.

Здесь, кстати, нет ни одной батареи, а по новейшим современным технологиям установлено теплый пол, и в помещениях тепло. Оба корпуса объединены в единую информационную сеть со специализированным программным обеспечением, что позволит электронное ведение карточек пациентов и быстрые коммуникации между врачами. Это сделано для того, чтобы узкий специалист при необходимости мог достаточно быстро дистанционно проконсультировать пациента.

Общество Психдиспансер
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
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Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
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ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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