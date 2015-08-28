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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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В Сумах разыграли чемпионат области по хоккею среди юношей

В канун Нового года, 29-30 декабря, в г.Сумы состоялся чемпионат Сумской области по хоккею.

Соревнования проводились в трёх возрастных категориях - U-21, U-16 и U-12. В категории U-21 выступали три команды: хозяева-сумчане, команда из г.Шостка и команда из г.Дружба. 29 декабря открыли турнир команды Сум и Шостки. Шосткинцы победили со счётом 4-1. Затем шосткинцы обыграли команду Дружбы 3-0. 30 декабря команда Дружбы в упорнейшем поединке уступила сумчанам 0-2. Таким образом, в финале встретились команды Сум и Шостки. Игра за чемпионство выдалась  очень упорной, но корректной, без грубых нарушений. После двух периодов шосткинцы вели со счётом 2-0. Однако в третьем периоде сумчане сравняли счёт. Овертайм не выявил победителя. А в серии буллитов победила команда из Сум.

В группе U-16 соревновались две команды, опять те же Сумы и Шостка. У шосткинцев ребята были помоложе, и они уступили в двух поединках 2-3 и 0-2.

А в группе U-12 была интрига. В этой возрастной группе соперничали команды из г.Ромны, Сум и Шостки. В первый игровой день сумчане обыграли роменчан в основное время, и вырвали победу у шосткинцев по буллитам. Во второй день шосткинцы выиграли у команды Ромны со счётом 9-4. В финале встретились извечные соперники - Сумы и Шостка. Шосткинцы уверенно выиграли со счётом 6-2.

Чемпионат области состоялся благодаря администрации областной детско-юношеской спортивной школы зимних видов спорта «Чемпион». Её филиалы находятся в Шостке, Ромнах, Дружбе. И можно сказать, что чемпионат Сумской области - это чемпионат ДЮСШ «Чемпион».

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