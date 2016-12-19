В Путивле пожарные спасли мужчину 30 декабря в 7:56 в Службу спасения «101» поступило сообщение о пожаре жилого дома на ул. Иоанна Путивльского в Путивле.

Звонила соседка, которая увидела дым в окнах дома. На тушение привлекли дежурный караул 15-й Государственной пожарно-спасательной части.

Через 8 минут пожарные прибыли на место вызова. Из-за сильного задымления в здании работать пришлось в защитных аппаратах. В комнате спасатели нашли мужчину, которого вывели на свежий воздух и передали работникам экстренной медицинской помощи.

Пострадавшим оказался сожитель хозяйки дома, которого доставили в центральную районную больницу.

В 8:15 пожарные локализовали возгорание, предотвратив распространение деревянными конструкциями пламени на все здание, в 8:19 пожар был ликвидирован. Всего к тушению были привлечены 4 человека личного состава и 3 единицы спецтехники Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

Огнем повреждена стена на площади 5 кв. м, вещи домашнего обихода. Причина возгорания выясняется.