Сумские копы поймали пьяного водителя третий раз за год

Инцидент произошел 31 декабря, около 23 часов, на улице Березовая роща. Общаясь с водителем, инспекторы заметили, что он имеет явные признаки алкогольного опьянения, зато в него отсутствовало водительское удостоверение.
Во время проверки по имеющимся базам полицейские обнаружили, что в июне и в начале декабря этого года на него уже составляли административные материалы по части 1 и 2 статьи 130 (управление в состоянии опьянения и повторное управление в состоянии алкогольного опьянения) КоАП. Также, инспекторы установили, что водительское удостоверение парень вообще еще не получал.
В присутствии двух свидетелей 18-летний водитель отказался пройти освидетельствование на алкотестере и в медицинском учреждении.
Полицейские составили на него административные материалы по части 3 статьи 130 (управление в состоянии опьянения, лицом, которое дважды в течение года подвергалось административному взысканию за указанное правонарушение) и частью 2 статьи 126 (управление транспортным средством лицом, не имеющим права управления) КоАП.
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