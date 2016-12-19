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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 10:29174

Сумские копы поймали пьяного водителя третий раз за год

За час до Нового года патрульные обнаружили нетрезвого водителя, который в третий раз за год сел за руль в нетрезвом состоянии, и задержали его пассажира с веществом, похожим на наркотическое.

Инцидент произошел 31 декабря, около 23 часов, на улице Березовая роща. Общаясь с водителем, инспекторы заметили, что он имеет явные признаки алкогольного опьянения, зато в него отсутствовало водительское удостоверение.

Во время проверки по имеющимся базам полицейские обнаружили, что в июне и в начале декабря этого года на него уже составляли административные материалы по части 1 и 2 статьи 130 (управление в состоянии опьянения и повторное управление в состоянии алкогольного опьянения) КоАП. Также, инспекторы установили, что водительское удостоверение парень вообще еще не получал.

В присутствии двух свидетелей 18-летний водитель отказался пройти освидетельствование на алкотестере и в медицинском учреждении.

Полицейские составили на него административные материалы по части 3 статьи 130 (управление в состоянии опьянения, лицом, которое дважды в течение года подвергалось административному взысканию за указанное правонарушение) и частью 2 статьи 126 (управление транспортным средством лицом, не имеющим права управления) КоАП.

При оформлении админматериалов пассажир автомобиля нервничал и вел себя странно. Его поведение стало понятным через несколько минут, ведь при поверхностной проверке патрульные обнаружили у него вещество растительного происхождения, похожее на наркотическое.

Стражи порядка вызвали на место происшествия следственно-оперативную группу.

Право Пьяный за рулем
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