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Елена Адаменко
Елена Адаменко
Вчера 21:1185661

В Сумах взорвалась квартира (обновляется)

Вечером 3 января в многоэтажке на ул. Металлургов, 24 прогремел взрыв.

Павел Борисов

В отделе коммуникаций полиции Сумщины кроме подтверждения данной информации, пока ничего не сообщают. Временно исполняющий обязанности начальника отдела Владимир Крупецких по состоянию на 21.10 не обладает информацией о пострадавших.

Взрыв произошел на 6-ом этаже 9-этажки. По свидельству очевидцев после взрыва взрывной волной была выбита балконная рама, остатки которой пролетели несколько десятков метров и повисли на тополях на противоположной стороне дороги. 

Некоторые осколки долетели даже до окон,  выбив при этом стекла, на противоположной стороне улицы. 

Проводится эвакуация жителей. На месте работает скорая, полиция и спасатели.

По первым предварительным данным, жертв нет, но информация уточняется.

"В Сумах по ул. Металлургов в одной из квартир на 6 этаже многоквартирного дома произошел взрыв. Предварительная причина - утечка газа. В настоящее время сообщений о жертвах нет. На место происшествия немедленно выехал и. о. прокурора области Игорь Сидоренко и руководитель Сумской местной прокуратуры Владимир Ковтун. Детали сообщу позже", - написала в фейсбуке пресс-секретарь прокуратуры Сумщины Наталья Науменко. 

Как сообщил «Данкору» житель дома по ул. Металлургов, взрыв произошел в квартире сумчанина, который состоит на психиатрическом учете. Якобы хозяин квартиры открыл газ. При этом сам он тяжелых травм не получил. В отличие от его соседей. По словам очевидцев, в доме пострадали часть плит перекрытия. В машинах возле дома разбило стекла кирпичами. Сейчас весь дом обесточен. Улица Металлургов перекрыта.

«Как сообщил с места события Владимир Ковтун, взрывом повреждены несколько квартир, два человека в больнице, женщина пенсионного возраста погибла, к сожалению», - написала Наталья Науменко.

По данным Сумской местной прокуратуры, один человек погиб, двое пострадало. Среди пострадавших мужчина, состоящий на психиатрическом учете, который по непроверенной предварительной информации стал источником взрыва, а именно «пустил» газ в своей квартире. Погибла женщина, жившая этажом ниже, под завалами. Ее муж также госпитализирован.

"По факту взрыва в многоквартирном доме по ул. Металлургов, 24 начато уголовное производство по ч. 2 ст. 194 УК Украины - умышленное уничтожение или повреждение имущества, повлекшее гибель человека. Как сообщает с места события Игорь Сидоренко, и.о. прокурора Сумской области, остаются разобранным завалы в трех квартирах. Надеемся, жертв больше не будет", - написала в фейсбуке Наталья Науменко.

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Право Взрыв
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Комментарии

Валерий Павлович
Интерес
Вчера 23:40

зачем выкладываете репосты С МАТАМИ????

ЭТО СЕЙЧАС МОДНО?????

Лена Адаменко,Вы же профи,не опускайтесь на ступеньку вниз!

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