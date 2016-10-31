В Сумах петардами заминировали стоматполиклинику Сегодня, 4 января, около 15.00 на линию «102» поступило сообщение от медработника областной стоматполиклиники о том, что неизвестный бросил пакет в хирургическом отделении.

Прибыв на место, полиция эвакуировала людей, обследовала поликлинику и нашла пакет с уже использованной пиротехникой (отстреленными петардами), рассказал «Данкору» сотрудник отдела коммуникаций полиции Сумщины Владимир Крупецких. Содержание пакета не представляло никакой опасности для окружающих. Сейчас правоохранители устанавливают личность мужчины, бросившего пакет, и мотивы его поступка.