В Сумах петардами заминировали стоматполиклинику

Прибыв на место, полиция эвакуировала людей, обследовала поликлинику и нашла пакет с уже использованной пиротехникой (отстреленными петардами), рассказал «Данкору» сотрудник отдела коммуникаций полиции Сумщины Владимир Крупецких.
Содержание пакета не представляло никакой опасности для окружающих. Сейчас правоохранители устанавливают личность мужчины, бросившего пакет, и мотивы его поступка.
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