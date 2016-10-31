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Елена Адаменко
Елена Адаменко
Сегодня 17:01610

В Сумах петардами заминировали стоматполиклинику

Сегодня, 4 января, около 15.00 на линию «102» поступило сообщение от медработника областной стоматполиклиники о том, что неизвестный бросил пакет в хирургическом отделении.

Прибыв на место, полиция эвакуировала людей, обследовала поликлинику и нашла пакет с уже использованной пиротехникой (отстреленными петардами), рассказал «Данкору» сотрудник отдела коммуникаций полиции Сумщины Владимир Крупецких.

Содержание пакета не представляло никакой опасности для окружающих. Сейчас правоохранители устанавливают личность мужчины, бросившего пакет, и мотивы его поступка.

Право Минирование
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
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Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
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ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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