На Сумщине погиб в ДТП глава райсовета Глава Бахмачского районного совета Черниговской области Виталий Кочерга погиб в дорожно-транспортном происшествии в Сумской области.

Об этом сообщила пресс-служба Черниговского областного совета.

«На 52-м году трагически ушел из жизни глава Бахмацкой районного совета Виталий Анатольевич Кочерга - отзывчивый человек, опытный руководитель, который свой жизненный путь посвятил служению родному краю и его общине», - говорится в сообщении.

По информации из Бахмачского райсовета, чиновник погиб 3 января в ДТП, которое произошло на территории Сумской области. Его автомобиль на скорости слетел со скользкой трассы в кювет, где ударился в дерево. Водитель погиб мгновенно.

Главой Бахмачского райсовета В.Кочерга был избран в ноябре 2015 года.