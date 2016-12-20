На Сумщине погиб в ДТП глава райсовета

Об этом сообщила пресс-служба Черниговского областного совета.
«На 52-м году трагически ушел из жизни глава Бахмацкой районного совета Виталий Анатольевич Кочерга - отзывчивый человек, опытный руководитель, который свой жизненный путь посвятил служению родному краю и его общине», - говорится в сообщении.
По информации из Бахмачского райсовета, чиновник погиб 3 января в ДТП, которое произошло на территории Сумской области. Его автомобиль на скорости слетел со скользкой трассы в кювет, где ударился в дерево. Водитель погиб мгновенно.
Главой Бахмачского райсовета В.Кочерга был избран в ноябре 2015 года.
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