В Сумской мэрии хвастаются очисткой города от снега

По данным отдела «Служба 15-80», 7 января в Сумах работало на уборке снега более 60 единиц техники КП «Дорремстрой», КП «Горводоканал», КП «Электроавтотранс», а также ЖЭКов.
К борьбе со снежными заносами были привлечены около 230 работников коммунальных служб и эксплуатирующих организаций. Мэрия сообщает, что несмотря на длительный снегопад и сильный ветер, расчищены магистральные улицы и не только, курсирует коммунальный транспорт. Продолжалась работа и по очистке тротуаров и придомовых территорий.
К сожалению, в расчистке улиц мешают автомобили, припаркованные на обочине. В очередной раз коммунальщики обращаются к владельцам таких авто по возможности убрать их, ведь такая парковка негативно влияет на качество уборки снега.
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