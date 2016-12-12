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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 14:5766

В Сумской мэрии хвастаются очисткой города от снега

Коммунальные службы и организации по обслуживанию жилья активно расчищают улицы областного центра от снега, сообщает информпортал Сумского горсовета.

По данным отдела «Служба 15-80», 7 января в Сумах работало на уборке снега более 60 единиц техники КП «Дорремстрой», КП «Горводоканал», КП «Электроавтотранс», а также ЖЭКов.

К борьбе со снежными заносами были привлечены около 230 работников коммунальных служб и эксплуатирующих организаций. Мэрия сообщает, что несмотря на длительный снегопад и сильный ветер, расчищены магистральные улицы и не только, курсирует коммунальный транспорт. Продолжалась работа и по очистке тротуаров и придомовых территорий.

К сожалению, в расчистке улиц мешают автомобили, припаркованные на обочине. В очередной раз коммунальщики обращаются к владельцам таких авто по возможности убрать их, ведь такая парковка негативно влияет на качество уборки снега.

Общество Уборка снега
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