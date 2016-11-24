Взятка за пейнтбол: прокуратура подозревает главу сельсовета во взятке Сегодня, 10 января, председателя Мезеневского сельсовета Краснопольского района вызывали в прокуратуру Сумской области с целью оглашения подозрения в получении неправомерной выгоды.

Однако сегодня глава сельсовета Николай Говенко в прокуратуру не явился, сославшись на болезнь.

Прокуратура утверждает, что подозреваемый вымогал и получил взятку в виде 10 тыс. грн через посредника, работающего в Сумской городской клинической больнице № 1. По данным нашего источника, взятку глава сельсовета получил за разрешение проведения игры в пейнтбол на территории сельсовета. Посредник же утверждает, что не знал, что передаваемые им 10 тыс. грн являются взяткой.