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Елена Адаменко
Елена Адаменко
Сегодня 16:14338

Взятка за пейнтбол: прокуратура подозревает главу сельсовета во взятке

Сегодня, 10 января, председателя Мезеневского сельсовета Краснопольского района вызывали в прокуратуру Сумской области с целью оглашения подозрения в получении неправомерной выгоды.

Однако сегодня глава сельсовета Николай Говенко в прокуратуру не явился, сославшись на болезнь.

Прокуратура утверждает, что подозреваемый вымогал и получил взятку в виде 10 тыс. грн через посредника, работающего в Сумской городской клинической больнице № 1. По данным нашего источника, взятку глава сельсовета получил за разрешение проведения игры в пейнтбол на территории  сельсовета. Посредник же утверждает, что не знал, что передаваемые им 10 тыс. грн являются взяткой.

Право Взятка
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