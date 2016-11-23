70 тысяч сумских семей получают субсидию По состоянию на 1 января 2017 года получали субсидию 70 514 семей города.

В течение 2016 года сумчанам назначена субсидия на общую сумму 465,8 млн грн. Всего по вопросу оформления жилищных субсидий в 2016 году в департамент социальной защиты населения обратилось более 46 тыс. семей, из них почти 20 тысяч представителей домохозяйств предоставили заявление и декларацию впервые. За несколько дней 2017 года с данному вопросу обратилось уже 403 представители домовладений, из которых 120 человек впервые подали документы для назначения жилищной субсидии.

В течение 2016 года назначены субсидии по 86 173 домохозяйствам, из них по 48 711 делам пересмотрен размер субсидии на следующий период без обращения граждан на основании ранее представленных документов и полученной на запросы департамента информации, что составляет 99,7% от общего количества дел, подлежащих автоматическому пересмотру.

Автоматическому пересчету размера жилищной субсидии на следующий период с января 2017 года подлежат 4273 домохозяйства, по которым уже сформированы соответствующие запросы и направлено в Государственную фискальную службу Украины и организациям, предоставляющим жилищно-коммунальные услуги.

С начала 2017 года уже обработаны и назначены субсидии по 903 домохозяйствам и по состоянию на 05.01.2017 получают субсидию 66 347 семей города, в том числе учитываются и домохозяйства, по которым размер жилищной субсидии составляет ноль грн. (1590 домохозяйств).