В Белополье полицейские «по горячим следам» задержали грабителя В отношении 32-летнего мужчины сотрудники Белопольского отделения полиции открыли уголовное производство за грабеж. Жертвой злоумышленника стала 40-летняя местная жительница, у которой на железнодорожном вокзале тот выхватил две хозяйственные сумки с пирожками и другими продуктами питания и скрылся.

Сообщение о грабеже в два часа ночи к сотрудникам полиции поступило от 40-летней жительницы Белополья. Последняя рассказала, что стояла на перроне вокзала, продавала пирожки. Вдруг, отмечает женщина, к ней подбежал мужчина, схватил две её хозяйственные сумки и убежал.

«По указанному адресу сразу выехала следственно-оперативная группа. А в течение нескольких часов правоохранители установили и задержали предполагаемого подозреваемого. Это был местный житель 32 лет, который уже имел за плечами судимость. У него дома правоохранители нашли и изъяли сумки женщины вместе с ее домашней выпечкой», - говорит Игорь Пузиков, начальник Белопольского отделения полиции.

Своей вины он не отрицал. Рассказал, что держал давнюю обиду на женщину, а потому, когда ее увидел, решил отомстить таким вот странным способом. После чего добавил, если бы в тот вечер не выпил с товарищем, вряд ли бы до такого дошло.

Сегодня полицейские продолжают проверять подозреваемого к совершению других аналогичных преступлений. А по данному факту следователи полиции открыли уголовное производство по ч.1 ст.186 «Грабеж» Уголовного кодекса Украины, которое предусматривает до четырех лет лишения свободы, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.