На Сумщине иностранцы пытались подкупить пограничников

12 января в пункт пропуска «Бачевск» на въезд в Украину автомобилем марки Nissan Primera молдавской регистрации прибыл гражданин Молдовы. Во время прохождения пограничного контроля пограничный наряд в паспортном документе мужчины обнаружил наличие четырех поддельных отметок Госпогранслужбы Украины о пересечении государственной границы Украины.
Во время выяснения происхождения поддельных отметок, гражданин, с целью «решения вопроса» беспрепятственного пересечения границы, предложил пограничнику денежное вознаграждение в сумме 1000 рублей РФ, на что получил категорический отказ.
Также сегодня утром, 13 января, в пункте контроля для железнодорожного сообщения «Конотоп» во время осуществления пограничного контроля поезда сообщением «Москва - Одесса» гражданин России предложил пограничнику неправомерное вознаграждение в размере 2000 российских рублей за непроведение с ним контроля второй линии для выяснения цели въезда в Украину. Пограничник ответил отказом.
Пограничники приняли все необходимые меры для прекращения выявленных правонарушений, а самих правонарушителей передали работникам полиции для принятия соответствующего правового решения, сообщает пресс-служба Сумского погранотряда.
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