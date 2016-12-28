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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 15:37123

На Сумщине иностранцы пытались подкупить пограничников

За минувшие сутки пограничники Сумского отряда в пункте пропуска «Бачевск» и пункте контроля «Конотоп» зафиксировали очередные попытки втягивания пограничников в противоправную деятельность.

12 января в пункт пропуска «Бачевск» на въезд в Украину автомобилем марки Nissan Primera молдавской регистрации прибыл гражданин Молдовы. Во время прохождения пограничного контроля пограничный наряд в паспортном документе мужчины обнаружил наличие четырех поддельных отметок Госпогранслужбы Украины о пересечении государственной границы Украины.

Во время выяснения происхождения поддельных отметок, гражданин, с целью «решения вопроса» беспрепятственного пересечения границы, предложил пограничнику денежное вознаграждение в сумме 1000 рублей РФ, на что получил категорический отказ.

Также сегодня утром, 13 января, в пункте контроля для железнодорожного сообщения «Конотоп» во время осуществления пограничного контроля поезда сообщением «Москва - Одесса» гражданин России предложил пограничнику неправомерное вознаграждение в размере 2000 российских рублей за непроведение с ним контроля второй линии для выяснения цели въезда в Украину. Пограничник ответил отказом.

Пограничники приняли все необходимые меры для прекращения выявленных правонарушений, а самих правонарушителей передали работникам полиции для принятия соответствующего правового решения, сообщает пресс-служба Сумского погранотряда.

Право Взятка Пограничники
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ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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