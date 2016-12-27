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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 08:26384

Сумские чиновники поедут проверять уборку снега

Мэр Сум Александр Лысенко заметил таки, что город утопает в снегу.

Вопрос был поднят сегодня, 16 января, на аппаратном совещании в мэрии. По словам мэра, он с утра ездил по города, проверял, как убирают снег и посыпают тротуары. Картина удручающая – градоначальник увидел всего несколько жэковских дворников, в остальном только работники магазинов и т.п. В итоге он дал поручение своему профильному заму Александру Журбе проводить его совещание, которое планировалось сразу после общего, не в кабинете, а на выезде:

- Вегера (директор КП «Дорремстрой» - Ред.) подгонит вам автобус, садитесь и едете, - распорядился мэр. – Начните с Черепина (Героев Крут – Ред.), потом на Химгородок, Ковпака. В остальных местах я уже был. Посмтрите, как работают или не работают жэки. Потом мне доложите…

Также он дал поручение начальнику управления капитального строительства и дорожного хозяйства Владимиру Шилову прекратить вывоз снега с магистральных дорог, а сосредоточиться на дворах, а также давать по заявке жэков им гранотсев для посыпки тротуаров.

Общество Уборка снега
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