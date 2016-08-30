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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 10:58183

Сумские лучники выиграли кубок Рубана

С 13 по 15 января в Харькове прошел ежегодный Всеукраинский турнир по стрельбе из лука на приз Олимпийского чемпиона Виктора Рубана.

Участвовало 160 спортсменов из Украины и Казахстана. Успешно выступили наши лучники. Победителем среди мужчин стал мсмк Алексей Гунбин (студент СумГУ), среди женщин — студентка института банковских технологий СумГУ мсмк Полина Родионова. Среди юношей III место занял ученик Александровской гимназии мс Артем Овчинников, а среди девушек II место заняла ученица школы №3 Евгения Бадулина, сообщает sportclub.sumy.ua.

Спорт Стрельба из лука
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Фото

12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
22
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
9
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
4
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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