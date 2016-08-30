Сумские лучники выиграли кубок Рубана С 13 по 15 января в Харькове прошел ежегодный Всеукраинский турнир по стрельбе из лука на приз Олимпийского чемпиона Виктора Рубана.

Участвовало 160 спортсменов из Украины и Казахстана. Успешно выступили наши лучники. Победителем среди мужчин стал мсмк Алексей Гунбин (студент СумГУ), среди женщин — студентка института банковских технологий СумГУ мсмк Полина Родионова. Среди юношей III место занял ученик Александровской гимназии мс Артем Овчинников, а среди девушек II место заняла ученица школы №3 Евгения Бадулина, сообщает sportclub.sumy.ua.