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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 11:59163

В Сумах стартовал зимний чемпионат Украины по пляжному волейболу

13-15 января в Сумах стартовал чемпионат Украины по пляжному волейболу в помещениях среди девушек до 17 лет.

Первый тур приняли спортзалы Машколлдежа СумГУ и УАБД. В Сумы съехались 29 команд, в том числе 4 сумских. Победителями стала команда из Ривного Наталья Грищенко / Анастасия Немухова, которые без поражений дошли до финала, где обыграли представительниц Деражни Ирину Черную / Ольгу Мельник 21:18, 21:12.

Сразу три сумские пары – Дарья Донская / Кристина Резникова, Анастасия Шинкаренко / Татьяна Заика и Валерия Сидоренко / Ольга Долгодуш – заняли в итоге 9-ое место.

Соелующий тур пройдет 10-12 февраля на Харьковщине.

Спорт Пляжный волейбол
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
22
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
9
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
4
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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