В Сумах стартовал зимний чемпионат Украины по пляжному волейболу 13-15 января в Сумах стартовал чемпионат Украины по пляжному волейболу в помещениях среди девушек до 17 лет.

Первый тур приняли спортзалы Машколлдежа СумГУ и УАБД. В Сумы съехались 29 команд, в том числе 4 сумских. Победителями стала команда из Ривного Наталья Грищенко / Анастасия Немухова, которые без поражений дошли до финала, где обыграли представительниц Деражни Ирину Черную / Ольгу Мельник 21:18, 21:12.

Сразу три сумские пары – Дарья Донская / Кристина Резникова, Анастасия Шинкаренко / Татьяна Заика и Валерия Сидоренко / Ольга Долгодуш – заняли в итоге 9-ое место.

Соелующий тур пройдет 10-12 февраля на Харьковщине.