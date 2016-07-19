В Сумах стартовал зимний чемпионат Украины по пляжному волейболу

Первый тур приняли спортзалы Машколлдежа СумГУ и УАБД. В Сумы съехались 29 команд, в том числе 4 сумских. Победителями стала команда из Ривного Наталья Грищенко / Анастасия Немухова, которые без поражений дошли до финала, где обыграли представительниц Деражни Ирину Черную / Ольгу Мельник 21:18, 21:12.
Сразу три сумские пары – Дарья Донская / Кристина Резникова, Анастасия Шинкаренко / Татьяна Заика и Валерия Сидоренко / Ольга Долгодуш – заняли в итоге 9-ое место.
Соелующий тур пройдет 10-12 февраля на Харьковщине.
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