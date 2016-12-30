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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 14:27318

На Сумщине поймали 15-летнего любителя «травки»

В Ромнах в течение суток сотрудники полиции обнаружили пьяного водителя и несовершеннолетнего студента-пешехода, которые имели при себе наркотики.

Сотрудники Роменского отдела полиции получили информацию, что 15-летний студент может хранить наркотики. Сообщение проверили. Юношу нашли и остановили на улице. Во время беседы несовершеннолетний заметно нервничал, а потом при полицейских решил выбросить из своего кармана бумажный сверток с веществом, внешне похожим на марихуану. Оправдываясь, он объяснил, что «травку нашел на улице, которую хотел только попробовать».

В этот же день на улицах Ромен инспекторы по надзору за дорожным движением ГУНП области обнаружили еще и нетрезвого 24-летнего водителя, который по указанию полицейского не остановился. Когда его догнали, оказалось, что житель областного центра, кроме того, что был нетрезв, по заключению медиков, а также при себе хранил наркотики, от которых, как и студент, пытался избавиться. А не остановился по требованию полицейских, ведь в салоне автомобиля находилось еще и устройство для курения каннабиса.

Сейчас все изъятые вещества следователи полиции направили на исследование, а по выявленным фактам открыли уголовные производства по ч.1 ст. 309 Уголовного кодекса Украины (незаконное хранение наркотических средств без цели сбыта). В отношении же водителя инспекторы составили еще и административный протокол по ст. 130 Кодекса Украины об административных правонарушениях (управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения), сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

Право Наркотики
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