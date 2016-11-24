Сумы - в пятерке самых дорогих городов Украины

Рейтинг опубликовал портал Numbeo, пишет Обозреватель. Так, южный украинский город занял 454-ое место в мире, Киев - 458, Харьков - на 465 позиции. Далее идут Днепр (472), Сумы (473) и Львов (475).
В мире самым дорогим городом признан административный центр Бермудских островов Гамильтон. Далее расположены три швейцарских города - Женева, Базель и Цюрих. Нью-Йорк «подвинули» на 16-ое место.
При составлении рейтинга учитывались стоимость недвижимости, тарифы на коммунальные услуги, цены на продукты питания и одежду.
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