Сумы - в пятерке самых дорогих городов Украины Возглавила украинский топ в списке самых дорогих городов мира по стоимости жизни Одесса.

Рейтинг опубликовал портал Numbeo, пишет Обозреватель. Так, южный украинский город занял 454-ое место в мире, Киев - 458, Харьков - на 465 позиции. Далее идут Днепр (472), Сумы (473) и Львов (475).

В мире самым дорогим городом признан административный центр Бермудских островов Гамильтон. Далее расположены три швейцарских города - Женева, Базель и Цюрих. Нью-Йорк «подвинули» на 16-ое место.

При составлении рейтинга учитывались стоимость недвижимости, тарифы на коммунальные услуги, цены на продукты питания и одежду.