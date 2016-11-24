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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 09:40272

Сумы - в пятерке самых дорогих городов Украины

Возглавила украинский топ в списке самых дорогих городов мира по стоимости жизни Одесса.

Рейтинг опубликовал портал Numbeo, пишет Обозреватель. Так, южный украинский город занял 454-ое место в мире, Киев - 458, Харьков - на 465 позиции. Далее идут Днепр (472), Сумы (473) и Львов (475).

В мире самым дорогим городом признан административный центр Бермудских островов Гамильтон. Далее расположены три швейцарских города - Женева, Базель и Цюрих. Нью-Йорк «подвинули» на 16-ое место.

При составлении рейтинга учитывались стоимость недвижимости, тарифы на коммунальные услуги, цены на продукты питания и одежду.

Экономика Рейтинг
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Фото

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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
22
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
9
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
4
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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