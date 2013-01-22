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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 08:40221

В Сумах отметят День соборности Украины

На информпортале Сумского горсовета появился список мероприятий по случаю Дня соборности Украины.

Мероприятия по случаю Дня Соборности Украины, которые пройдут 22 января в Сумах.

Назва заходу

Час

Місце проведення

1.

Покладання квітів до могил загиблих в зоні АТО

9:00

Алея Слави (Центральне кладовище)

2.

Покладання квітів до пам’ятного знаку на честь бійців, загиблих у зоні АТО

9:30

Вул. Г. Кондратьєва

3.

Урочистості до Дня Соборності та покладання квітів до пам’ятника Т. Шевченку

10:00

Сквер Т. Шевченка

4.

Презентація арт-проекту «Місто розваг»

10:45

Сквер Т. Шевченка

5.

Музичний флеш-моб та збір учасників акції «Ланцюг єдності»

11:30

ТРЦ «Мануфактура»

6.

Акція «Ланцюг єдності»

12:00

Харківський міст

7.

Концерт до Дня Соборності України «Єднаймося, наша родино!»

12:00

Обласна філармонія

8.

Загальнообласний флеш-моб «Вогні Соборності єднають Україну»

16.00

Сквер Т. Шевченка
Общество День соборости Украины
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Фото

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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
22
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
9
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
4
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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