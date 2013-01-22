В Сумах отметят День соборности Украины

Мероприятия по случаю Дня Соборности Украины, которые пройдут 22 января в Сумах.
|
№
|
Назва заходу
|
Час
|
Місце проведення
|
1.
|
Покладання квітів до могил загиблих в зоні АТО
|
9:00
|
Алея Слави (Центральне кладовище)
|
2.
|
Покладання квітів до пам’ятного знаку на честь бійців, загиблих у зоні АТО
|
9:30
|
Вул. Г. Кондратьєва
|
3.
|
Урочистості до Дня Соборності та покладання квітів до пам’ятника Т. Шевченку
|
10:00
|
Сквер Т. Шевченка
|
4.
|
Презентація арт-проекту «Місто розваг»
|
10:45
|
Сквер Т. Шевченка
|
5.
|
Музичний флеш-моб та збір учасників акції «Ланцюг єдності»
|
11:30
|
ТРЦ «Мануфактура»
|
6.
|
Акція «Ланцюг єдності»
|
12:00
|
Харківський міст
|
7.
|
Концерт до Дня Соборності України «Єднаймося, наша родино!»
|
12:00
|
Обласна філармонія
|
8.
|
Загальнообласний флеш-моб «Вогні Соборності єднають Україну»
|
16.00
|
Сквер Т. Шевченка
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