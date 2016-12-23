Роменский «Рятувальник» проиграл лидеру

Игра прошла в рамках 8-го тура первенства Украины по футзалу в первой лиге и завершилась победой гостей 3:4.
Голы: Виталий Радченко 6, 29, Александр Шимко 12, - Евгений Жук 7, Павел Коротенко,8, Ярослав Заворотний, 20, Сергей Романовский, 40.
После 8 туров роменчане c 5 очками на 6-ом месте, киевляне дидируют, опережая на 2 очка "СумДУ".
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