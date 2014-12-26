Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 18:20266

В Сумском ПТУ размерзлись батареи

Ученики Сумского профессионального училища строительства и автотранспорта продолжат учебный процесс в других учебных заведениях.

Воспитанников заведения, где произошло размерзание системы отопления, переведут в другие заведения с соответствующим профилем. Об аварийной ситуации с системой отопления в учебном заведении доложила директор Департамента образования и науки облгосадминистрации Елена Попова во время аппаратного совещания.

По ее словам, 10 января сотрудниками Департамента было выявлено размерзание системы отопления в учебном корпусе заведения. Хотя порыв произошел еще 26 декабря прошлого года, никаких сообщений от руководства учреждения ни в областной департамент, ни в управление образования и науки Сумского городского совета, ни к аварийным службам не было. Не сообщили о проблеме и тогда, когда система отопления уже полностью размерзлась.

«С целью изучения ситуации и решения проблемы, была создана комиссия, по результатам ее работы составлены соответствующие акты», - доложила она.

Елена Попова рассказала, что вопрос о продлении учебного процесса ученического контингента уже согласован. Несмотря на то, что руководством училища было принято решение о продлении каникулярного периода до 27 января, решено перевести учеников в другие заведения с соответствующим профилем для продолжения учебного процесса.

Общество ВПУ
view counter

По тематике

Студент из Сум - в десятке лучших водителей Украины
09.06.2015 17:14

Студент из Сум - в десятке лучших водителей Украины

В Нежине состоялся Всеукраинский конкурс профессионального мастерства среди учащихся профессионально технических учебных заведений страны....

Сумской вуз - в первой десятке среди учебных заведений страны
26.12.2014 15:11

Сумской вуз - в первой десятке среди учебных заведений страны

Министерство образования и науки Украины на Правительственном портале представило рейтинг лучших профессионально-технических учебных заведений....

view counter
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Астрология
Загрузка...
view counter

Фото

12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
22
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
9
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
4
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.