Прокуратура заинтересовалась пытками в Ахтырской психбольнице

Ахтырской местной прокуратурой начато уголовное производство по факту возможного причинения физического и морального страдания пациентам коммунального учреждения Сумского областного совета «Сумская областная психиатрическая больница № 2» в г. Ахтырка.
Как сообщила руководитель Ахтырской местной прокуратуры Юлия Слабунова, установлено, что в указанном медицинском учреждении длительное время сохранялась низкая температура, пациенты находились в недопустимых условиях, что привело к заболеванию пяти человек пневмонией.
В ЕРДР внесены сведения по ч. 1 ст. 127 (истязание) УК Украины. Дальнейшее досудебное расследование поручено Ахтырскому отделу полиции под процессуальным руководством местной прокуратуры. В настоящее время проводится комплекс следственных и процессуальных действий, направленный на установление фактических обстоятельств совершенного уголовного преступления, сообщает пресс-служба прокуратуры области.
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