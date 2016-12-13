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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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Прокуратура заинтересовалась пытками в Ахтырской психбольнице

По факту возможных пыток пациентов психиатрической больницы начато уголовное производство.

Ахтырской местной прокуратурой начато уголовное производство по факту возможного причинения физического и морального страдания пациентам коммунального учреждения Сумского областного совета «Сумская областная психиатрическая больница № 2» в г. Ахтырка.

Как сообщила руководитель Ахтырской местной прокуратуры Юлия Слабунова, установлено, что в указанном медицинском учреждении длительное время сохранялась низкая температура, пациенты находились в недопустимых условиях, что привело к заболеванию пяти человек пневмонией.

В ЕРДР внесены сведения по ч. 1 ст. 127 (истязание) УК Украины. Дальнейшее досудебное расследование поручено Ахтырскому отделу полиции под процессуальным руководством местной прокуратуры. В настоящее время проводится комплекс следственных и процессуальных действий, направленный на установление фактических обстоятельств совершенного уголовного преступления, сообщает пресс-служба прокуратуры области.

Право Ахтырская психбольница Прокуратура
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