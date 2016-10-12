На Сумщине ищут 25 полицейских Масштабная кампания началась 16 января и продлится 45 суток. Документы будут приниматься до 26 февраля. Объявлен конкурс на замещение 25 вакантных должностей работников полиции Сумской области.

Об этом шла речь во время брифинга для представителей областных СМИ, который состоялся в Главном управлении Национальной полиции Сумской области.

«Приглашаются на службу граждане Украины не моложе 18 лет, с высшим образованием и знанием персонального компьютера на уровне уверенного пользователя, свободно владеющие украинским языком, патриотически настроенные и желающие позитивных изменений в государстве, - сообщает Сергей Терещенко, руководитель кадрового аппарата ГУНП области. - С порядком подачи документов и требованиями к кандидатам можно ознакомиться на ведомственном сайте ГУНП Сумской области».

На сегодня объявлен набор кандидатов на замещение 25 вакантных должностей в службе уголовного розыска. Конкурс состоится в несколько этапов:

1. Заполнение анкеты и подача необходимых документов;

2. Тестирование (оценка уровня логического и аналитического мышления, профессиональных знаний);

3. Медицинское обследование (выясняется пригодность гражданина к службе по состоянию физического и психического здоровья);

4. Сдача физических зачетов (бег на 100 и 1000 м, отжимания);

5. Психологическое тестирование;

6. Интервью с полицейской комиссией (кандидат оценивается на соответствие требованиям должности);

7. Специальная проверка (проверяются сведения о кандидате в отношении существующих ограничений, связанных с принятием на службу в полицию);

8. Собеседование с членами полицейской комиссии.

По словам Тамары Прокопенко, заместителя начальника Управления кадрового обеспечения ГУНП области, лица, после прохождения отбора получившие высокий рейтинг успеваемости, будут направлены на четырехмесячные курсы первоначальной подготовки. По окончанию которых они будут назначены на должность и приступят к выполнению служебных обязанностей.

После брифинга приглашенным представителям СМИ были продемонстрировано помещение call-центра, где в режиме он-лайн ведется постоянная трансляция всех событий, связанных с подачей кандидатами документов и прохождением тестирования. Журналисты имели возможность лично проверить его работу и зарегистрировать собственные анкетные данные для участия в отборе.

Напоминаем: заполнить анкету в режиме он-лайн можно на сайте ГУНП Сумской области. Также документы можно подать в сектор кадрового обеспечения территориального отдела полиции или Управления кадрового обеспечения ГУНП области по адресу: г.Сумы, ул.Г.Кондратьева, 23, каб. 301 (call-центр). Телефоны для справок в Сумах: (0542) 66-70-46, 66-71-13, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.