На Сумщине за убийство дали 9 лет

Глуховским отделом Шосткинской местной прокуратуры поддержано государственное обвинение в отношении 31-летнего местного жителя Т., который лишил жизни своего знакомого. Как сообщил начальник Глуховского отдела Шосткинского местной прокуратуры Юрий Герасименко, по приговору суда он осужден к 9 годам лишения свободы.
Досудебным расследованием установлено и доказано в суде, что 9 сентября 2016 года обвиняемый у себя дома выпивал вместе со своим знакомым В. Впоследствии гражданская жена Т. пожаловалась на то, что в его отсутствие В. к ней «приставал». Это возмутило обвиняемого, он сначала ударил товарища по голове кирпичом, а затем нанес ему еще несколько ударов алюминиевой палкой. Когда тот потерял сознание - вытянул из дома, погрузил в свой автомобиль, вывез за город и выбросил. Услышав, что товарищ ещ жив, Т. ударил его еще несколько раз кухонным ножом.
Обвиняемый полностью признал свою вину, раскаялся и сотрудничал со следствием. Его действия квалифицированы по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) УК Украины, сообщает пресс-служба прокуратуры области.
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