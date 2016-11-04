Сумские таможенники изъяли часы стоимостью больше 100 тысяч

При осуществлении таможенного досмотра в поезде «Москва - Львов» на станции «Хутор-Михайловский» Сумской таможни ГФС выявлены 141 мужские наручные часы и 14 подарочных футляров. Товары 47-летний злоумышленник спрятал в межпотолочном пространстве купе отдыха проводника.
Сейчас предметы правонарушения изъяты, стоимость находки оценена в почти 103 тыс. гривен.
По данному факту главным государственным инспектором Сумской таможни ГФС составлен протокол о нарушении таможенных правил по ч.1 ст. 483 Таможенного кодекса Украины «Перемещение или действия, направленные на перемещение товаров через таможенную границу Украины с сокрытием вид таможенного контроля».
Дело будет передано в суд, сообщает пресс-служба ГУ ГФС в Сумской области.
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