Мэр Сум дал отписку на просьбу построить ледовую арену На сайте онлайн-петиций появился ответ на онлайн-петицию «Предлагаю построить ледовую арену в парке им.Кожедуба».

Напомним, сумчанин Александр Король писал: «Обращаюсь к местной власти, рассмотреть возможность построить ледовую арену в парке им.Кожедуба на месте, которое уже было предназначено для того, где ранее была установлена электроподстанция.

В городе Сумы и Сумской области уже много лет проводятся чемпионаты по хоккею с шайбой, в которых участвуют более десяти команд. Также стремительно развивается фигурное катание - дети занимают призовые места в открытых чемпионатах других городов.

Я считаю, что эта ледовая арена позволит детям и взрослым развиваться, строить спортивную и здоровую нацию».

Петиция набрала необходимые подписи буквально за пару дней, а вот ответа пришлось ждать три недели. Однако ответ, если ее так можно назвать, является обычной отпиской, ведь, по сути в ней не сказано ничего ни положительного, ни отрицательного по поводу данного вопроса – «будет решаться…»

«По результатам рассмотрения петиции с инициативой построить ледовую арену в парке им. И.Н. Кожедуба сообщаем следующее.

В соответствии с Законом Украины «О регулировании градостроительной деятельности», исполнительные органы городского совета должны принимать меры по организации комплексной застройки территорий с целью обеспечения реализации общественных интересов, которые направляются на предварительное проведение инженерной подготовки, сооружение внешних инженерно-транспортных сетей, объектов социальной сферы, а также на благоустройство территории. С целью комплексной реконструкции городского парка культуры и отдыха им. И.Н. Кожедуба, его инфраструктуры, организации активного отдыха, удовлетворения культурных запросов различных групп населения, создание условий для восстановления физических, духовных сил, общение людей в сфере досуга, 21 декабря 2016 года Сумским городским советом было принято решение №1549-МР «Об утверждении программы развития городского парка им. И.Н. Кожедуба на 2017 - 2020 годы».

Данной Программой намечены задачи и мероприятия по комплексной реконструкции территории, эффективного удержания существующего имущества и строительство новых современных сооружений. Одной из приоритетных задач Программы является проведение конкурса на разработку концепции реконструкции городского парка. Конкурсные работы должны выявить возможные новые варианты развития функции территории для дальнейшей реализации. Идея строительства ледовой арены станет одной из таких функций.

Предлагаем ознакомиться с указанной Программой и в дальнейшем принять участие в обсуждении конкурсных работ (https://smr.gov.ua/uk/dokumenti/rishennya-miskoji-radi/4848-21-hrudnia-xviii-sesiia-sumskoi-miskoi-rady -vii-sklykannia.html).

Актуальный вопрос развития спортивной сети и непосредственно строительство ледовой арены будет решаться в ходе реализации данной Программы», - говорится в ответе, подписанном городским головой Александром Лысенко.