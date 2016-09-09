В Сумах вандализировали «купальщицу»

Неизвестные срезали медь со скульптуры «Купальщица», которая расположена в городском парке им. И.Кожедуба на входе на студенческий пляж.
12 ноября, около 21.00, патрульные получили сообщение о хулиганских действиях на улице Воскресенской....
На выходных злоумышленники сломали зонтик у контактной скульптуры «Сумчанка» (Дама с зонтиком)....
На выходных неизвестные «доработали» мурал, расположенный на ул. Петропавловской....
Житель Глуховского района разрушил фонтан в центре Глухова при попытке сделать селфи....
Сегодня утром на центральных улицах города на объявлениях транспортных компаний, которые предлагают поездки в Россию и Крым, неизвестные черной краской...