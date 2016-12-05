На Сумщине казаху-разбойнику дали 7 лет

Белопольский отделом Конотопской местной прокуратуры поддержано государственное обвинение в отношении жителя Белопольского района, который совершил несколько разбойных нападений. Как сообщил прокурор отдела Виталий Зикунов, по приговору суда обвиняемого приговорили к 7 годам 1 месяцу лишения свободы с конфискацией всего принадлежащего ему имущества.
Досудебным расследованием установлено и доказано в суде, что нигде не работающий и ранее судимый за грабеж 40-летний уроженец Республики Казахстан С. решил преступным путем находить себе средства к существованию. Приходил к своим знакомым в гости, в дальнейшем, после совместного распития спиртных напитков, действуя с применением насилия, похищал ценные вещи. Доказана причастность обвиняемого к двум подобным эпизодам.
Так, 29 октября 2016 года С. с целью завладения имуществом своего товарища ударил его стеклянной пепельницей по голове и кулаком в лицо. Затем, 4 ноября этого же года его знакомый, который обнаружил отсутствие своих вещей после визита С., получил кирпичом по голове. Действия обвиняемого квалифицированы по ч.ч.1 и 2 ст. 187 (нападение с целью завладения чужим имуществом, соединенное с насилием) УК Украины, сообщает пресс-служба прокуратуры области.
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