В Конотопе разрывают договоры с частными перевозчиками После митинга, который состоялся сегодня утром, 23 января, под стенами мэрии, городской голова Артем Семенихин дал поручение работникам юридического отдела начать процедуру расторжения существующих договоров с перевозчиками.

Несмотря на то, что последние назвали мэра популистом, Артем Семенихин на уступки идти не захотел. Более того, он предложил им осуществлять пассажирские перевозки по цене уже не 3 грн, как раньше, а 2,50 грн. После отказа во время аппаратного совещания поручил уже сегодня разорвать все существующие договоры, сообщает Голос Конотопа.

На ближайшую сессию горсовета, которая состоится 26 января, будет вынесен вопрос о выделении средств на закупку коммунальных автобусов для трамвайного управления, с помощью которых глава города и планирует решить гордиев узел транспортной проблемы в городе.

Напомним, с субботы, 21 января, частные перевозчики в Конотопе объявили забастовку, требуя повысить тарифы.