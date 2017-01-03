В Конотопе разрывают договоры с частными перевозчиками

Несмотря на то, что последние назвали мэра популистом, Артем Семенихин на уступки идти не захотел. Более того, он предложил им осуществлять пассажирские перевозки по цене уже не 3 грн, как раньше, а 2,50 грн. После отказа во время аппаратного совещания поручил уже сегодня разорвать все существующие договоры, сообщает Голос Конотопа.
На ближайшую сессию горсовета, которая состоится 26 января, будет вынесен вопрос о выделении средств на закупку коммунальных автобусов для трамвайного управления, с помощью которых глава города и планирует решить гордиев узел транспортной проблемы в городе.
Напомним, с субботы, 21 января, частные перевозчики в Конотопе объявили забастовку, требуя повысить тарифы.
Сотрудники полиции направили в суд уголовное производство в отношении трех 18-летних жителей Конотопа, которые, угрожая применением физического насилия, вымогали у...
Конотопские перевозчики предупреждают о приостановлении движения маршрутных автобусов....
Роскомнадзор обвинил сайт ТопКонотоп в экстремизме и закрыл доступ к сайту на территории РФ....
На Сумщине пожарные ликвидировали возгорание в хозяйственной постройке....
Сотрудники полиции направили в суд уголовное производство в отношении 22-летнего жителя Конотопа. Молодой человек, пользуясь случаем, проник в подсобное помещение...