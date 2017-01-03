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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 09:52101

В Конотопе разрывают договоры с частными перевозчиками

После митинга, который состоялся сегодня утром, 23 января, под стенами мэрии, городской голова Артем Семенихин дал поручение работникам юридического отдела начать процедуру расторжения существующих договоров с перевозчиками.

Несмотря на то, что последние назвали мэра популистом, Артем Семенихин на уступки идти не захотел. Более того, он предложил им осуществлять пассажирские перевозки по цене уже не 3 грн, как раньше, а 2,50 грн. После отказа во время аппаратного совещания поручил уже сегодня разорвать все существующие договоры, сообщает Голос Конотопа.

На ближайшую сессию горсовета, которая состоится 26 января, будет вынесен вопрос о выделении средств на закупку коммунальных автобусов для трамвайного управления, с помощью которых глава города и планирует решить гордиев узел транспортной проблемы в городе.

Напомним, с субботы, 21 января, частные перевозчики в Конотопе объявили забастовку, требуя повысить тарифы.

Общество Конотоп Перевозчики
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