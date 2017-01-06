В Конотопе перевозчики пошли на попятную? Два перевозчика приняли условия Конотопских городских властей и выехали на свои маршруты.

Перевозчики Масюк и Ващенко только что выехали на свои маршруты на условиях старого тарифа стоимостью 3 грн. Об этом сообщил заместитель городского головы Игорь Степанченко, пишет Голос Конотопа. Поэтому маршруты №6; 8; 11 и 15 в городе обслуживаются.

Как сообщили в мэрии, другие перевозчики до сих пор требуют стоимости проезда в размере 5-6 грн.