На Сумщине полиция продолжает изымать оружие

Сыщики Кролевецкого отделения полиции в ходе отработки оперативной информации обнаружили и изъяли у 55-летнего местного бездомного самодельное устройство для стрельбы патронами калибра 5,6мм. По версии владельца «самопала», он нашел его на местной свалке и хранил его при себе «на всякий случай», сообщает
Отдел коммуникации полиции Сумской области.
У другого 35-летнего жителя Ямпольского района в ходе санкционированного обыска полицейские обнаружили и изъяли газовый пистолет немецкого производства. Как объяснил мужчина правоохранителям, спецсредство он приобрел у знакомого, но никогда «покупкой» не пользовался.
Оба изъятые устройства уже направлены на экспертное исследование. А по данным фактам правоохранительными органами возбуждены уголовные производства по ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины «Ношение, изготовление или хранение другого холодного оружия без соответствующего законом разрешения».
На муляжи трех боеприпасов в одном из сел Сумского района наткнулись местные правоохранители. В нежилом здании бывшего учебного заведения они обнаружили и изъяли муляжи гранат «РГД-5», «РГД-47» и выстрел к РПГ.
За выходные полицейскими Конотопского и Серединабудского районов также было изъято в общем количестве 55 патронов к автомату и пистолету.
В первом случае в Конотопский отдел полиции обратился 40-летний конотопчанин, который добровольно выдал 24 единицы патронов калибра 5,45мм, найденные на городской свалке.
А во втором - у 46-летнего жителя Серединобудского района полицейские при осмотре частного домовладения обнаружили пакет с 31 патроном различного калибра. По словам владельца двора, пакет с патронами нашел его несовершеннолетний сын, но вовремя заявить в полицию об опасной находке мужчине помешала занятость по хозяйству.
Изъятые патроны и муляжи боеприпасов правоохранители отправили на экспертизу, а по факту их незаконного хранения открыли уголовные производства по ст. 263 Уголовного кодекса Украины. Правоохранители проверяют версии о происхождении боеприпасов и цель их хранения.
«Незаконное хранение оружия и боеприпасов, а также взрывоопасных предметов влечет за собой уголовную ответственность в соответствии с нормами действующего законодательства, - комментирует заместитель начальника ГУНП Владимир Бабич. - Поэтому, чтобы не подвергать себя и своих близких опасности, владельцы нелегального оружия должны безотлагательно выдать его правоохранителям. Ведь только добровольная сдача оружия, боеприпасов и взрывоопасных средств освобождает от уголовной ответственности, согласно ч.3 ст. 263 Уголовного кодекса Украины».
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