Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 13:47347

От пневмонии умерла пациентка ахтырской психбольницы

От пневмонии умерла пациентка областной психбольницы №2.

«Значительная вина в сложившейся ситуации лежит на руководстве заведения», - отметил во время аппаратного совещания глава Сумской облгосадминистрации Николай Клочко после сообщения о трагическом событии начальника управления здравоохранения Сергея Бутенко.

«Мне не понятно, куда делись 22 миллионов, которые мы выделяли в прошлом году этому заведению. С этим вопросом надо отдельно разбираться, ведь я лично 1,5 миллиона гривен медицинской субвенции распределил туда. Хотя сейчас руководство больницы пытается прикрыть свою бездеятельность байками о том, что деньги на заведение не выделялись, - отметил Н.Клочко. - У меня вопрос: если в Ромнах такое же финансирование, но ситуация кардинально другая, то понятно, что значительная вина в сложившейся ситуации лежит на руководстве заведения».

Напомним, у 17 из 200 пациентов областной психиатрической больницы №2 на Ахтырщине, которые из-за блокирования автобусов сотрудниками заведения остались в холодных корпусах, на следующий день зафиксировали повышение температуры.

«Из 17 человек у 9 поставлен диагноз - грипп, у 8 - ОРВИ. Трое пациентов доставлены в Ахтырскую районную больницу - два человека в терапевтическое отделение и одна женщина с пневмонией была госпитализирована в реанимационное отделение, - отметил Сергей Бутенко. - Вчера женщина, которая находилась в реанимационном отделении, умерла от пневмонии. Во время патологоанатомического вскрытия подтвержден диагноз тотальной левосторонней пневмонии и правой нижнедолевой».

Напомним, рабочая группа из депутатов областного совета, работников управления имуществом областного совета и управления здравоохранения, которая была создана распоряжением председателя облгосадминистрации, еще 17 января выехала в областную специализированную психиатрическую больницу №2, где провела проверку надлежащего обеспечения пребывания больных в этом заведении.

«После того, как мы изучили журналы температурных режимов, увидели, что показатели понижение температуры, которые не соответствовали нормативам, фиксировались в заведении не только в эти дни, но и в течение всего отопительного сезона, - проинформировал участников аппаратного совещания Сергей Бутенко. - И это несмотря на то, что руководство заведения говорило, что оно полностью готово к отопительному сезону. Управлению здравоохранения лишь 10 января было доведено руководителем учреждения, что температура действительно в нескольких отделениях достигает неприемлемых цифр».

Соответствующие управления облгосадминистрации и областного совета приняли решение о временном переводе больных в другие учреждения к нормализации в больнице температурного режима, но столкнулись с блокировкой этого процесса сотрудниками больницы и жителями села. И только 24 больных транспортировали в город Ромны, у 4 уже была обнаружена пневмония.

«Остальные больные, а их было до 200 человек, остались в том числе и на совести руководства заведения. И вот мы видим результат - смерть пациента этого учреждения», - отметил куратор отрасли здравоохранения в области.

По словам чиновника, комиссией также предложено оптимизировать сеть психиатрических заведений Сумщины.

«На сегодня достаточно площадей и мест в других психиатрических учреждениях, чтобы содержать этих больных в надлежащих условиях, а также упорядочить сеть психиатрических стационарных отделений, в том числе перераспределив финансовые потоки именно в те заведения, которые могут оказывать качественную и доступную медицинскую помощь. Уже завтра по этому вопросу комиссия посетит Роменскую и Глуховскую психиатрические больницы. А потом вынесет на общее собрание и обсуждение депутатов и на сессию областного совета вопрос о дальнейшем функционировании ахтырского заведения», - сообщил Сергей Бутенко.

«Ко мне обращалась сельский голова с. Высокое. Она понимает необходимость изменений в этом заведении, - отметил председатель облгосадминистрации Николай Клочко. - Но учитывая то, что 184 работника больницы живут в этом селе и важным вопросом для них есть работа, мы решили взвешенно подойти к этому вопросу. Поэтому, теперь давайте работать над возможностью оставить там определенные отделения».

Напомним, директор больницы является экс-депутат Сумского облсовета от «Батьківщини» Лилия Неофитная.

Право Ахтырская психбольница
view counter

По тематике

18.01.2017 09:40

Ситуацию вокруг Ахтырской психбольницы проверят чиновники и депутаты

Изучением ситуации вокруг психбольницы №2 на Ахтырщини занимается областная рабочая группа....

17.01.2017 12:55

Прокуратура заинтересовалась пытками в Ахтырской психбольнице

По факту возможных пыток пациентов психиатрической больницы начато уголовное производство....

view counter
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Астрология
Загрузка...
view counter

Фото

12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
22
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
9
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
4
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.