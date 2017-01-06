От пневмонии умерла пациентка ахтырской психбольницы От пневмонии умерла пациентка областной психбольницы №2.

«Значительная вина в сложившейся ситуации лежит на руководстве заведения», - отметил во время аппаратного совещания глава Сумской облгосадминистрации Николай Клочко после сообщения о трагическом событии начальника управления здравоохранения Сергея Бутенко.

«Мне не понятно, куда делись 22 миллионов, которые мы выделяли в прошлом году этому заведению. С этим вопросом надо отдельно разбираться, ведь я лично 1,5 миллиона гривен медицинской субвенции распределил туда. Хотя сейчас руководство больницы пытается прикрыть свою бездеятельность байками о том, что деньги на заведение не выделялись, - отметил Н.Клочко. - У меня вопрос: если в Ромнах такое же финансирование, но ситуация кардинально другая, то понятно, что значительная вина в сложившейся ситуации лежит на руководстве заведения».

Напомним, у 17 из 200 пациентов областной психиатрической больницы №2 на Ахтырщине, которые из-за блокирования автобусов сотрудниками заведения остались в холодных корпусах, на следующий день зафиксировали повышение температуры.

«Из 17 человек у 9 поставлен диагноз - грипп, у 8 - ОРВИ. Трое пациентов доставлены в Ахтырскую районную больницу - два человека в терапевтическое отделение и одна женщина с пневмонией была госпитализирована в реанимационное отделение, - отметил Сергей Бутенко. - Вчера женщина, которая находилась в реанимационном отделении, умерла от пневмонии. Во время патологоанатомического вскрытия подтвержден диагноз тотальной левосторонней пневмонии и правой нижнедолевой».

Напомним, рабочая группа из депутатов областного совета, работников управления имуществом областного совета и управления здравоохранения, которая была создана распоряжением председателя облгосадминистрации, еще 17 января выехала в областную специализированную психиатрическую больницу №2, где провела проверку надлежащего обеспечения пребывания больных в этом заведении.

«После того, как мы изучили журналы температурных режимов, увидели, что показатели понижение температуры, которые не соответствовали нормативам, фиксировались в заведении не только в эти дни, но и в течение всего отопительного сезона, - проинформировал участников аппаратного совещания Сергей Бутенко. - И это несмотря на то, что руководство заведения говорило, что оно полностью готово к отопительному сезону. Управлению здравоохранения лишь 10 января было доведено руководителем учреждения, что температура действительно в нескольких отделениях достигает неприемлемых цифр».

Соответствующие управления облгосадминистрации и областного совета приняли решение о временном переводе больных в другие учреждения к нормализации в больнице температурного режима, но столкнулись с блокировкой этого процесса сотрудниками больницы и жителями села. И только 24 больных транспортировали в город Ромны, у 4 уже была обнаружена пневмония.

«Остальные больные, а их было до 200 человек, остались в том числе и на совести руководства заведения. И вот мы видим результат - смерть пациента этого учреждения», - отметил куратор отрасли здравоохранения в области.

По словам чиновника, комиссией также предложено оптимизировать сеть психиатрических заведений Сумщины.

«На сегодня достаточно площадей и мест в других психиатрических учреждениях, чтобы содержать этих больных в надлежащих условиях, а также упорядочить сеть психиатрических стационарных отделений, в том числе перераспределив финансовые потоки именно в те заведения, которые могут оказывать качественную и доступную медицинскую помощь. Уже завтра по этому вопросу комиссия посетит Роменскую и Глуховскую психиатрические больницы. А потом вынесет на общее собрание и обсуждение депутатов и на сессию областного совета вопрос о дальнейшем функционировании ахтырского заведения», - сообщил Сергей Бутенко.

«Ко мне обращалась сельский голова с. Высокое. Она понимает необходимость изменений в этом заведении, - отметил председатель облгосадминистрации Николай Клочко. - Но учитывая то, что 184 работника больницы живут в этом селе и важным вопросом для них есть работа, мы решили взвешенно подойти к этому вопросу. Поэтому, теперь давайте работать над возможностью оставить там определенные отделения».

Напомним, директор больницы является экс-депутат Сумского облсовета от «Батьківщини» Лилия Неофитная.