Экс-главврача Ахтырской психбольницы уличили в коррупции Бывшего руководителя психиатрической больницы признали виновным в совершении админнарушения, связанного с коррупцией.

Ахтырской местной прокуратурой выявлен факт совершения главным врачом КУ «Областная специализированная психиатрическая больница» административного правонарушения, связанного с коррупцией. Установлено, что указанное лицо неоднократно выдавало приказы о приеме на работу в психиатрическую больницу, перевод на должности, в частности «санитарки» и «буфетчицы», а в дальнейшем увольнении своего сына. Кроме того, руководитель учреждения выпустила ряд приказов о назначении себя на должность врача-психиатра отделения, выплату себе надбавки, материальной помощи и т.п. При этом она не сообщила о наличии реального конфликта интересов непосредственного руководителя, как того требует действующее законодательство.

По указанным фактам управлением защиты экономики в Сумской области было составлено и направлено в суд два протокола. Сегодня, 12 апреля 2017 года, суд первой инстанции завершил рассмотрение административных протоколов и признал бывшего руководителя психиатрической больницы виновной по ч. 1 и ч. 2 ст. 172-7 (нарушение требований по предотвращению и урегулированию конфликта интересов) Кодекса Украины об административных правонарушениях.

Как сообщил начальник отдела организации деятельности в сфере предотвращения и противодействия коррупции Андрей Байдак, на указанное лицо наложено административное взыскание в виде штрафа в размере 3400 грн, сообщает пресс-служба прокуратуры области.

Напомним, бывший главврач Ахтырской психбольницы Лилия Неофитная, к тому же подозревается в преступлениях, предусмотренных ч. 1 ст. 127 (истязание, то есть умышленное причинение физического или морального страдания путем мучения с целью дискриминации) и ч. 3 ст. 135 (оставление в опасности, повлекшее смерть) УК Украины.