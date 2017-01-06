На Сумщине полиция обнаружили две иномарки с сомнительными документами В Шосткинском районе полицейские обнаружили две легковые машины, документы на право пользования которыми вызвали у правоохранителей серьезные сомнения. Сейчас до окончания соответствующей проверки транспортные средства поставлены на штрафплощадку местного отдела полиции.

Так, в пгт. Воронеж Шосткинского района на улице Ивана Абрамова, инспекторы отдела безопасности дорожного движения УПД ГУНП остановили автомобиль марки «БМВ-316» с госномером польской регистрации. За рулем находился 53-летний местный житель. Проверяя документы на автомобиль, правоохранители выяснили, что срок законного пребывания данного транспортного средства на территории Украины давно истек. Поэтому легковушка находился на территории Украины незаконно. Кроме этого нарушения, полицейские заметили несоответствие цвета автомобиля заявленному в регистрационных документах.

Не прошло и часа после остановки первой иномарки, как инспекторы обнаружили еще одну машину марки «Ауди А4» с подозрительными документами, управлял которой 48-летний местный житель. Во время проверки документов на автомобиль у правоохранителей возникли серьезные сомнения в подлинности свидетельства на его регистрацию.

По обоим выявленным нарушениям полицейские немедленно вызвали на место происшествия следственно-оперативная группа Шосткинского отдела полиции. Задокументировав оба факта, правоохранители изъяли данные транспортные средства и доставили их в полицейский участок - для хранения на штрафплощадке, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.