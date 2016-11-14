Матюгающееся быдло избило сумчанина за замечание Замечание компании молодых людей в маршрутке закончилось дракой на остановке общественного транспорта.

Инцидент произошел 20 января, около 21 часов, на улице Набережная реки Стрелки. 38-летний мужчина ехал в маршрутке вместе с компанией молодых людей. Когда те начали употреблять нецензурную брань, получили замечание от мужчины. Между ними возникла ссора, которая в дальнейшем переросла в драку.

Воспользовавшись численным преимуществом, компания избила гражданина. После этого нападавшие пошли в направлении улицы Ильинской, а граждане, которые стали свидетелями происшествия, вызвали патрульную полицию. Полицейские, которые оперативно прибыли на место происшествия, вместе со свидетелем начали их поиски.

Одного из нападавших инспекторы заметили на улице Шевченко. Когда стражи порядка начали идти в его направлении, он бросился наутек. Побег оказалась недолгим, ведь парня догнали полицейские.

17-летнего парня узнал как заявитель, так и свидетель. Патрульные доставили его в Сумское отделение полиции.

По данному факту следователи открыли уголовное производство по статье 296 (хулиганство) УК.