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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 10:07149

Сумские пограничники обнаружили 6 кг «травки»

Сегодня, 24 января, в пункте пропуска для железнодорожного сообщения «Зерновое» пограничники Сумского отряда по оперативной информации УСБУ в Сумской области обнаружили пакеты с веществом растительного происхождения.

В ходе проверки поезда сообщением «Николаев - Москва» пограничный наряд в шахте воздуховода со стороны рабочего тамбура с помощью служебной собаки Джек обнаружил пакеты с веществом серо-зеленого цвета.

Об обнаруженной находке пограничники немедленно сообщили представителям Национальной полиции.

Впоследствии работники полиции, прибывшие на место обнаружения, осуществили изъятие 10 пакетов с веществом растительного происхождения серо-зеленого цвета, общий вес которого составил около 6 килограммов.

Сейчас в Середина-Будское отделение полиции направлено уведомление о противоправном деянии, содержащем признаки уголовного преступления, предусмотренного ст. 305 (контрабанда наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов или прекурсоров или фальсифицированных лекарственных средств) Уголовного кодекса Украины. Соответствующими правоохранительными органами проводятся следственные действия с целью установления всех обстоятельств выявленного правонарушения, сообщает пресс-служба Сумского погранотряда.

Право Наркотики Пограничники
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