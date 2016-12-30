ПФК «Сумы» будут финансировать китайцы Сегодня, 25 января, в Сумской облгосадминистрации прошло подписание соглашения между Сумским НПО и китайскими инвесторами относительно будущего ПФК «Сумы».

Результатом 2-месячных переговоров стало подписание договора между партнерами - Сумской ОГА, руководством СМНПО и Китайской инвестиционной группой, сообщает 0542.ua.

«Наша цель – создать перспективную, экономически окупаемую структуру. Передавая клуб китайским друзьям, СМНПО будет и дальше частично финансировать команду в плане проживания, питания, транспортных услуг и предоставления полей для тренировок», - сообщил генеральный директор ПАО «Сумское НПО» Алексей Цымбал.

Курировать проект будет замгубернатора Иван Боршош, тренировать игроков будет Владимир Лютый.

«Мы сделаем все, чтобы ПФК занял в турнирной таблице место не ниже 6-й позиции. Главная цель – Премьер-лига», - оптимистично настроены новые хозяева.