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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 13:21173

ПФК «Сумы» будут финансировать китайцы

Сегодня, 25 января, в Сумской облгосадминистрации прошло подписание соглашения между Сумским НПО и китайскими инвесторами относительно будущего ПФК «Сумы».

Результатом 2-месячных переговоров стало подписание договора между партнерами - Сумской ОГА, руководством СМНПО и Китайской инвестиционной группой, сообщает 0542.ua.

«Наша цель – создать перспективную, экономически окупаемую структуру. Передавая клуб китайским друзьям, СМНПО будет и дальше частично финансировать команду в плане проживания, питания, транспортных услуг и предоставления полей для тренировок», - сообщил генеральный директор ПАО «Сумское НПО» Алексей Цымбал.

Курировать проект будет замгубернатора Иван Боршош, тренировать игроков будет Владимир Лютый.

«Мы сделаем все, чтобы ПФК занял в турнирной таблице место не ниже 6-й позиции. Главная цель – Премьер-лига», - оптимистично настроены новые хозяева.

Спорт ПФК «Сумы» Футбол
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
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Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
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ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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