«Сумчанка» - снова чемпион! В Сумах сегодня, 27 января, завершился чемпионат Украины по индорхоккею.

На протяжении трех дней шесть команд, пять из которых, по сути, сумские, отыграли третий тур чемпионата. Чемпионом, в который раз, стала команда МСК «Сумчанка», которая не потеряла в чемпионате ни одного очка. Второе место заняла команда ИФК СумГПУ, третье – Сборная Полтавы.

Лучшим игроком чемпионата признали Евгению Мороз («Сумчанка»).

На следующей неделе наши хоккеистки отправятся в Испанию, где сыграют за сборную в рамках Мировой лиги по хоккею на траве.