«Сумчанка» - снова чемпион!

Чемпионки и вице-чемпионки Украины.
На протяжении трех дней шесть команд, пять из которых, по сути, сумские, отыграли третий тур чемпионата. Чемпионом, в который раз, стала команда МСК «Сумчанка», которая не потеряла в чемпионате ни одного очка. Второе место заняла команда ИФК СумГПУ, третье – Сборная Полтавы.
Лучшим игроком чемпионата признали Евгению Мороз («Сумчанка»).
На следующей неделе наши хоккеистки отправятся в Испанию, где сыграют за сборную в рамках Мировой лиги по хоккею на траве.
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