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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 17:34131

«Сумчанка» - снова чемпион!

В Сумах сегодня, 27 января, завершился чемпионат Украины по индорхоккею.

Чемпионки и вице-чемпионки Украины.

На протяжении трех дней шесть команд, пять из которых, по сути, сумские, отыграли третий тур чемпионата. Чемпионом, в который раз, стала команда МСК «Сумчанка», которая не потеряла в чемпионате ни одного очка. Второе место заняла команда ИФК СумГПУ, третье – Сборная Полтавы.

Лучшим игроком чемпионата признали Евгению Мороз («Сумчанка»).

На следующей неделе наши хоккеистки отправятся в Испанию, где сыграют за сборную в рамках Мировой лиги по хоккею на траве.

Спорт Индорхоккей
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Фото

12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
22
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
9
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
4
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
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