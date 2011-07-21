В Сумах зазывали абитуриентов учиться

На это мероприятие были приглашены учащиеся выпускных классов школ города и области, их родители и педагоги. Цель организаторов - предоставление наиболее полной информации о возможностях получения образования в Украине и за рубежом. В выставке «Абитуриент» принимали участие представители учебных заведений разных уровней аккредитации Сум, Харькова, Полтавы, а также Польши, Канады, Словакии.
Программы «Образование за рубежом» предлагали образовательно-культурный центр «Сумы-Поль», ОО «Сеть образовательных консультантов», ООО «АСИСТ» и др.
Специалисты-психологи Сумского городского центра занятости предоставляли консультации, в том числе с применением диагностики профессиональных склонностей и способностей всем желающим выпускникам, сообщает пресс-служба центра.
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