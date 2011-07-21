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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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В Сумах зазывали абитуриентов учиться

27-28 января в выставочном центре «Ильинский» состоялась международная выставка «Абитуриент-2017».

На это мероприятие были приглашены учащиеся выпускных классов школ города и области, их родители и педагоги. Цель организаторов - предоставление наиболее полной информации о возможностях получения образования в Украине и за рубежом. В выставке «Абитуриент» принимали участие представители учебных заведений разных уровней аккредитации Сум, Харькова, Полтавы, а также Польши, Канады, Словакии.

Программы «Образование за рубежом» предлагали образовательно-культурный центр «Сумы-Поль», ОО «Сеть образовательных консультантов», ООО «АСИСТ» и др.

Специалисты-психологи Сумского городского центра занятости предоставляли консультации, в том числе с применением диагностики профессиональных склонностей и способностей всем желающим выпускникам, сообщает пресс-служба центра.

Общество Абитуриенты
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Фото

12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
22
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
9
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
4
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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