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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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На Чемпионате Украины шосткинские конькобежцы завоевали больше всех медалей

27 января завершился Чемпионат страны по конькобежному спорту. Он проводился на Ледовом стадионе в Киеве.

На чемпионате выступили конькобежцы из столицы, Киевской области, Сум и Шостки.

На этих престижных соревнованиях успеха добились воспитанники КДЮСШ «Барса». Наши спортсмены завоевали 12 из 24 медалей. Победителями и призерами Чемпионата Украины стали Дарина Горбатенко, Руслана Дорошенко, Данил Сидоренко, Мария Кононенко.

Тренируют шосткинских конькобежцев Андрей Горшечников и Светлана Кимак.

В общекомандном зачете Сумская область заняла 1 место. Всего конькобежцы Шостки и областного центра выиграли 20 медалей, сообщает Шостка.INFO.

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Фото

12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
22
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
9
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
4
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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