На Чемпионате Украины шосткинские конькобежцы завоевали больше всех медалей 27 января завершился Чемпионат страны по конькобежному спорту. Он проводился на Ледовом стадионе в Киеве.

На чемпионате выступили конькобежцы из столицы, Киевской области, Сум и Шостки. На этих престижных соревнованиях успеха добились воспитанники КДЮСШ «Барса». Наши спортсмены завоевали 12 из 24 медалей. Победителями и призерами Чемпионата Украины стали Дарина Горбатенко, Руслана Дорошенко, Данил Сидоренко, Мария Кононенко. Тренируют шосткинских конькобежцев Андрей Горшечников и Светлана Кимак. В общекомандном зачете Сумская область заняла 1 место. Всего конькобежцы Шостки и областного центра выиграли 20 медалей, сообщает Шостка.INFO.