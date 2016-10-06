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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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Суд продлил санацию "Сумыхимпрома" еще на полгода

Хозяйственный суд Сумской области продлил санацию крупнейшего производителя фосфатных удобрений предприятия "Сумыхимпром" еще на полгода, до 1 августа 2017 года.

Об этом сообщил старший партнер юридической фирмы "Ильяшев и Партнеры" Роман Марченко по итогам судебного заседания в среду, 1 февраля, передает БизнесЦензор со ссылкой на Українські новини.

"Суд продлил санацию на полгода, до 1 августа 2017. Альтернативой было бы вхождение предприятия в процедуру ликвидации", – сказал юрист.

По словам Марченко, за этот период собственник предприятия – Фонд государственного имущества (владеет 99,99% акций) – будет иметь возможность найти инвестора или приватизировать свой пакет акций.

В конце 2015 года Хозяйственный суд Сумской области отказал ФГИ в удовлетворении ходатайства о прекращении производства по делу о банкротстве предприятия "Сумыхимпром" и продлил санацию предприятия до 8 июня, а затем до конца 2016 года.

С начала процедуры санации предприятия в 2012 году управляющим санацией должника был назначен председатель правления "Сумыхимпром" Игорь Лазакович, бывший топ-менеджер Ostchem бизнесмена Дмитрия Фирташа.

Как сообщалось, в декабре 2016 года прокуратура сообщила о подозрении управляющему санацией "Сумыхимпрома" Лазаковичу в растрате имущества предприятия и объявила его в розыск.

Экономика Санация Сумыхимпром
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