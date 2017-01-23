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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 14:48376

В Сумах будут судить виновников ДТП на Лушпы, в котором погибла 16-летняя студентка

31 января в Заречный райсуд поступил обвинительный акт в отношении сразу трех предполагаемых виновников ДТП, в результате которого погибла юная сумчанка под колесами троллейбуса.

Пресс-служба суда сообщает, что обвинительный акт касается двух работниках КП «Электроавтотранс». Гражданина К.,который обвиняется в нарушении правил безопасности движения, повлекшее смерть потерпевшей (ч.2 статьи 286 УК Украины) и относительно гражданки Н., обвиняемой в служебном подлоге (ч. 1 статьи 366 УК Украины). Также в отношении сотрудника Управления капитального строительства и дорожного хозяйства СГС гражданина Щ., который обвиняется в нарушении правил, норм и стандартов, касающихся безопасности дорожного движения, повлекшее смерть потерпевшей (статьи 288 УК Украины).
Уголовное производство поступило после отмены апелляционным судом Сумской области постановления суда от 19.10.2017 года о возвращении обвинительного акта прокурору.
Постановлением суда подготовительное судебное заседание назначено на 2 февраля 2017 года на 11:00.
Председательствующий судья Капкин Александр Борисович.
Информационно: дорожно-транспортное происшествие произошло 09.02.2016 года на проспекте М.Лушпы напротив ТРЦ «Лавина». В ходе следствия было установлено, что водитель управлял технически исправным троллейбусом и при посадке пассажиров пренебрег правилами дорожного движения, мерами безопасности и начал движение транспорта с не полностью закрытыми дверями. Поэтому в троллейбусе сработала «функция реверса», при которой двери автоматически открылись и девушка выпала из транспорта.

Право
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