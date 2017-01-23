Лента

Антон Минченко
Антон Минченко
Сегодня 17:25198

ПриватБанк гарантирует 20 тыс. грн за информацию о взрыве банкомата в Сумах

ПриватБанк объявил о гарантированной выплате вознаграждения в размере 20 тыс. гривен за любую информацию, которая поможет задержать преступников, взорвавших банкомат в Сумах.

Как сообщила Служба безопасности банка, в ночь на 23 января неизвестные злоумышленники, взломав входную дверь, проникли в тамбурную пристройку роддома, где взорвали банкомат. Это уже четвертый подобный факт, зафиксированный в Сумах. По данным банка, взрыв раскрыл сейфовую часть, и денежные средства были похищены. Сумма ущерба составляет более 100 000 грн. На месте происшествия работала следственно-оперативная группа территориального ОВД, открыто уголовное производство, работники Службы безопасности банка активно взаимодействуют с правоохранительными органами. 

«Данное ограбление – апогей цинизма и наглости преступников. Они бросили вызов не только государственному банку, но и всему украинскому обществу. Когда военные АТО защищают границы от врага, внутри государства мародеры подрывают банкоматы прямо в роддоме. Такое дерзкое преступление не может остаться безнаказанным!», – заявил руководитель Службы безопасности ПриватБанка Сергей Болотин.

Сейчас проведен ряд мер по усилению защиты объектов банка. Отныне охранные структуры, взаимодействующие с ПриватБанком, будут прибывать на место преступления в кратчайшие сроки. Также банк получил предложения по разработке новой системы защиты банкоматов и терминалов. Внедрен метод предупреждения ограбления в случае несанкционированного вскрытия сейфовой части грабителем. Встроенное электрошоковое устройство дистанционного действия временно обезвреживает вора. За этот незначительный промежуток времени на место преступления прибывают охранные структуры.

Государственный ПриватБанк ведет активную работу по улучшению взаимодействия с национальной полицией. Правоохранительные органы заверили руководство банка, что будут оказывать активную помощь в борьбе с преступностью. 

Передать информацию, которая поможет раскрыть или предупредить преступные действия в отношении ПриватБанка, можно по телефонам: (056) 716 35 02 или (067) 565 12 34, e-mail: security@privatbank.ua, а также любым другим удобным способом. Анонимность гарантируется.

Право
view counter

Новости

За незаконное хранение оружия житель Ахтырщини может попасть в тюрьму
Сегодня 17:47
ПриватБанк гарантирует 20 тыс. грн за информацию о взрыве банкомата в Сумах
Сегодня 17:25
Сумской пограничник отказался от взятки от таджика
Сегодня 17:13
В Сумах патрульные задержали грабителей
Сегодня 16:39
Конотопские полисмены предупредили передачу в изолятор наркотиков
Сегодня 16:21
СМНПО испытывает насосы для Ташкента и Сум
Сегодня 15:58
На Сумщине создадут более 30 громад в 2017 году
Сегодня 15:26
В Конотопе за краденный телефон могут посадить на 5 лет
Сегодня 14:58
В Сумах будут судить виновников ДТП на Лушпы, в котором погибла 16-летняя студентка
Сегодня 14:48
Транспортный налог: обновленные правила
Сегодня 14:41
Суд продлил санацию "Сумыхимпрома" еще на полгода
Сегодня 14:33
Сумской футболист может перейти в калиниградскую «Балтику»
Сегодня 14:26
view counter
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Астрология
Загрузка...
view counter

Фото

12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
22
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
9
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
4
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.