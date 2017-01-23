ПриватБанк гарантирует 20 тыс. грн за информацию о взрыве банкомата в Сумах ПриватБанк объявил о гарантированной выплате вознаграждения в размере 20 тыс. гривен за любую информацию, которая поможет задержать преступников, взорвавших банкомат в Сумах.

Как сообщила Служба безопасности банка, в ночь на 23 января неизвестные злоумышленники, взломав входную дверь, проникли в тамбурную пристройку роддома, где взорвали банкомат. Это уже четвертый подобный факт, зафиксированный в Сумах. По данным банка, взрыв раскрыл сейфовую часть, и денежные средства были похищены. Сумма ущерба составляет более 100 000 грн. На месте происшествия работала следственно-оперативная группа территориального ОВД, открыто уголовное производство, работники Службы безопасности банка активно взаимодействуют с правоохранительными органами.

«Данное ограбление – апогей цинизма и наглости преступников. Они бросили вызов не только государственному банку, но и всему украинскому обществу. Когда военные АТО защищают границы от врага, внутри государства мародеры подрывают банкоматы прямо в роддоме. Такое дерзкое преступление не может остаться безнаказанным!», – заявил руководитель Службы безопасности ПриватБанка Сергей Болотин.

Сейчас проведен ряд мер по усилению защиты объектов банка. Отныне охранные структуры, взаимодействующие с ПриватБанком, будут прибывать на место преступления в кратчайшие сроки. Также банк получил предложения по разработке новой системы защиты банкоматов и терминалов. Внедрен метод предупреждения ограбления в случае несанкционированного вскрытия сейфовой части грабителем. Встроенное электрошоковое устройство дистанционного действия временно обезвреживает вора. За этот незначительный промежуток времени на место преступления прибывают охранные структуры.

Государственный ПриватБанк ведет активную работу по улучшению взаимодействия с национальной полицией. Правоохранительные органы заверили руководство банка, что будут оказывать активную помощь в борьбе с преступностью.

Передать информацию, которая поможет раскрыть или предупредить преступные действия в отношении ПриватБанка, можно по телефонам: (056) 716 35 02 или (067) 565 12 34, e-mail: security@privatbank.ua, а также любым другим удобным способом. Анонимность гарантируется.