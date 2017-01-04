Сумские таможенники обнаружили непальский боевой нож Сегодня на таможенном посту «Хутор-Михайловский» Сумской таможни ГФС таможенниками совместно с работниками СБУ в Сумской области выявлено скрытую от таможенного контроля самодельное холодное боевое оружие.

Это был национальный непальский нож, используемый непальскими гурками (специальные войска Великобритании в Индии). В народе данная находка называется «кукри», клинок имеет характерный профиль «крыла сокола» с заточкой по вогнутой грани.

Владельцем самодельного изделия оказался 47-летний гражданин Украины, который следовал в направлении Львова в поезде сообщением «Москва – Ковель – Львов». Нож изготовлен из металла белого цвета длиной 42 см. Мужчина спрятал его за защитным ограждением трубы отопления.

По данному факту работниками Сумской таможни ГФС составлен протокол о нарушении таможенных правил по ч.1 ст.483 Таможенного кодекса Украины «Перемещение или действия, направленные на перемещение товаров через таможенную границу Украины с сокрытием вид таможенного контроля».

Дело будет передано в суд, сообщает пресс-служба ГУ ГФС в Сумской области.