Сумские таможенники обнаружили непальский боевой нож

Это был национальный непальский нож, используемый непальскими гурками (специальные войска Великобритании в Индии). В народе данная находка называется «кукри», клинок имеет характерный профиль «крыла сокола» с заточкой по вогнутой грани.
Владельцем самодельного изделия оказался 47-летний гражданин Украины, который следовал в направлении Львова в поезде сообщением «Москва – Ковель – Львов». Нож изготовлен из металла белого цвета длиной 42 см. Мужчина спрятал его за защитным ограждением трубы отопления.
По данному факту работниками Сумской таможни ГФС составлен протокол о нарушении таможенных правил по ч.1 ст.483 Таможенного кодекса Украины «Перемещение или действия, направленные на перемещение товаров через таможенную границу Украины с сокрытием вид таможенного контроля».
Дело будет передано в суд, сообщает пресс-служба ГУ ГФС в Сумской области.
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