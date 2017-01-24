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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Вчера 12:15687

В Сумах судьям можно нарушать ПДР?

Ковпаковский районный суд г. Сумы удовлетворил иск судьи Евгении Жеребкиной к управлению патрульной полиции г. Сумы о незаконном привлечении ее ответственности за нарушение правил дорожного движения.

1 февраля судья Ковпаковского райсуда Сум Николай Зорик удовлетворил иск своей коллеги. Речь идет о деле судьи Хозяйственного суда Сумской области Евгении Жеребкиной. Она обжаловала решение инспектора патрульной полиции о привлечении ее к ответственности за нарушение правил дорожного движения, сообщается в сюжете UA:СУМИ.

Инспектор патрульной полиции Ксения Орлова, которая выписала постановление на судью, говорит, что в главе 15 указано несколько пунктов, где остановка запрещается на пешеходных переходах, и ближе 10 метров от них с обеих сторон.

Судья Евгения Жеребкина обратилась в суд, чтобы отменить постановление патрульной. Рассказала, что работник полиции сказала, что она стала приблизительно 8 метров от пешеходного перехода. Евгения считает, что слово приблизительно не может быть достаточным основанием для привлечения ее к административной ответственности.

Судья Ковпаковского райсуда города Сумы Николай Зорик сообщил, что исковые требования Евгении Жеребкиной удовлетворили частично.

Старший инспектор пресс-службы патрульной полиции Сум Олег Сологуб, рассказал, что в настоящее время они ожидают, когда придет приговор полностью, чтобы прочитать весь текст, который там изложен и на основании этого примут решение об обжаловании данного решения суда.

Напомним, судья обратилась в Ковпаковский райсуд Сум, чтобы отменить постановление патрульной о наложении на нее штрафа в размере 255 гривен за остановку автомобиля в запрещенном месте.

Право Евгения Жеребкина Патрульная полиция
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