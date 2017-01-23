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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Вчера 12:35304

На Сумщине сгорел жилой дом

2 февраля в 3:24 на линию экстренного вызова «101» поступило сообщение о возгорании в частном жилом доме на ул. Красноармейской в с. Бобино Путивльского района.

Звонили местные жители. На место происшествия был направлен дежурный караул 15-й Государственной пожарно-спасательной части и местную пожарную команду с. Вязенка.

На момент прибытия пожарных огнем было охвачено всю крышу здания. Ликвидацию пожара осложняли запоздалое время вызова и обвал крыши дома. Для бесперебойной подачи воды на тушение пожарным пришлось дозаправлять автоцистерны от водонапорной башни, которая находилась в 4 км от очага горения.

В 4:31 возгорание удалось локализовать, в 7:54 - ликвидировать. Всего к тушению были привлечены 7 человек личного состава и 2 единицы спецтехники Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, 2 работника и 1 автомобиль местной пожарной команды.

В результате пожара уничтожена кровля и перекрытия дома по всей площади, вещи домашнего обихода. Огнем повреждены стены на площади 40 кв. м.

Причина пожара выясняется.

Общество Пожар
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